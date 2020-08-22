Власти Белоруссии заблокировали более сорока информационных сайтов на территории страны. Об этом сообщает TUT.by.

В список заблокированных вошли несколько СМИ, в том числе «Радио Свобода», хроника белорусских выборов на «Медиазоне», «Белсат», «Еврорадио». Помимо этого, туда вошли ресурсы оппозиционеров Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Николая Статкевича.

При попытке зайти на большинство из этих сайтов выдается сообщение, что доступ к ним ограничен «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь».

Днем 21 августа в Белоруссии были заблокированы сайты платформ «Голос» и Zubr.in, которые использовались для альтернативного подсчета голосов и фиксации нарушений на выборах.

В первые дни массовых протестов в Белоруссии пользователи жаловались на неработоспособность сайтов многих независимых СМИ и интернета в принципе. Тогда официально об их блокировках не сообщалось; власти утверждали, что не чинят препятствий для доступа граждан в интернет.