На Белтелерадиокомпанию мы позвали россиян, на «Беларуськалий» можем позвать украинцев Лукашенко приехал на агрокомбинат и рассказал о забастовках. Максимально коротко

Надо работать. «Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров». С забастовками ситуация уже стабилизировалась. На «Беларуськалии» я поручил ни за кем не бегать. Найдем кем заменить: если местные из Солигорска не придут, то приедут шахтеры из Украины. На Белтелерадиокомпанию (БТ), когда ее сотрудники «выскочили на улицу и стали митинговать», я пригласил 6-9 журналистов из России, «с самого продвинутого телевидения». Они еще приехать не успели, а половина митинговавших попросилась назад. Мы россиянам не платим: «неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей?». Выборы прошли, давайте жить спокойно. В Минске, еще где-то кому-то не нравится, но это моя проблема. «Мы ее решаем и, поверьте, в ближайшие дни решим». Эту заварушку направляют США, а европейцы подыгрывают. Атакуют Россию, а хотят «смять нас». За границей уже пять правительств в изгнании. Тихановской я помог с выездом в Литву, по ее просьбе. «Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она топчется на этих головешках». Если из-за протестов «страна вздыбится и рухнет» — вы останетесь без работы и спросите с меня. «И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить».

Источники: официальный сайт президента Беларуси, информагентство «Белта» (1, 2)

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: Пресс-служба Президента Республики Беларусь