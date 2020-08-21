Нам с Вероникой Цепкало пришлось уехать из Беларуси. Перед нами была задача убедить общественность в России и Западной Европе способствовать тому, чтобы режим прекратил существование, а в стране прошли нормальные выборы. Мы сконцентрировались на России, она ненадолго заняла нейтралитет, но одной из первых поздравила Александра Лукашенко с победой. Мы активно работали над тем, чтобы Запад признал Светлану Тихановскую и не признал Лукашенко, а объявил его персоной нон грата. Кое-что удалось: так, жесткую позицию занял , но нам не удалось добиться того, чтобы Тихановская была признана единственным законно избранным президентом. Сейчас СМИ пытаются показать, что Беларусь может отвернуться от России, что может случиться майдан, но мы не хотим украинского сценария. У нас должны быть хорошие отношения с соседями. «Мы не должны позволить, чтобы войска НАТО хоть каким-то образом могли присутствовать на территории Беларуси», чтобы не создать угрозу России, но мы и против российских войск в Беларуси. «С Россией у нас безусловно должны быть прекрасные отношения. У нас нет другого пути». Нам нужно развивать и отношения с Западом — это источник инвестиций, новых знаний. Но вступить в ЕС мы не можем, иначе будет «массовый исход населения». Мы поддерживаем действия белорусской оппозиции, но будет ли он координировать уличные протесты и забастовки, неясно. Мы не хотим крови, мы хотим найти юридический выход из кризиса, а для этого надо продолжать и протесты, и забастовки, чтобы власть слабела. Через две-три недели «произойдет взрыв». Лукашенко этой осенью точно не будет больше руководить страной. «Он уже в принципе ей не руководит, вопрос сейчас только в том, куда он двинется, что с ним делать».

Полностью пресс-конференцию Валерия и Вероники Цепкало можно посмотреть здесь.

Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: Adam Stepien / Agencja Gazeta / Reuters / Scanpix / LETA