В Иране прошли похороны убитого США генерала Сулеймани. Их отложили из-за гибели в давке более 50 человек

В иранском городе Керман похоронили генерала Касема Сулеймани, убитого по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

На похороны, трансляцию которых вело агентство Ruptly, пришли сотни человек. По информации ISNA, во время погребальной церемонии они скандировали «Смерть Америке!»

LIVE: Iranʼs Quds Force General Soleimani laid to rest in his home town Kerman Ruptly

Изначально Сулеймани планировали похоронить 7 января. Однако похороны отложили, так как на траурном шествии произошла давка, в которой погибли 56 человек и еще около 200 пострадали.

Генерал Касем Сулеймани был командующим спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». Он был убит 3 января в Ираке в результате ракетного удара США.

Дональд Трамп, отдавший приказ об убийстве Сулеймани, назвал генерала террористом. Иран пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Ночью 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.

Из-за атаки на Сулеймани парламент Ирака проголосовал за изгнание американских войск из страны. Трамп заявил, что американские войска не покинут Ирак, пока Багдад не заплатит за авиабазы, построенные в стране за счет США.