Парламент Ирака проголосовал за изгнание американских войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за резолюцию, в которой попросил правительство страны прекратить действие соглашения от 2014 года, позволившее США и другим странам разместить свои войска в Ираке.

Как сообщает Bloomberg, за резолюцию проголосовали все 172 парламентария, присутствовавшие на заседании. Документ поддержали депутаты-шииты, которые занимают в парламенте большинство мест. При этом почти 160 парламентариев, в основном из числа курдов и суннитов, на голосование не пришли.

Резолюцию должно утвердить правительство Ирака. Кроме того, как указывает Associated Press, если решение будет принято, у США будет год, чтобы вывести свои войска.

Голосование прошло после авиаудара США в Багдаде, в ходе которого были убиты и несколько высокопоставленных чиновников Ирака.

В Ираке находится около 5,2 тысячи американских солдат, прибывших в страну для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Американские военные базы в основном находятся на территориях курдов и суннитов, которые теоретически могут отказаться выполнять решение о выводе войск.