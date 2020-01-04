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Прощание с иранским генералом Касемом Сулеймани, убитым по приказу Трампа. Фотография
11:25, 4 января 2020
Источник: Meduza
Траурная процессия в шиитском районе Багдада 4 января. Ее участники прощаются с одним из лидеров проиранских шиитских группировок в Ираке Али Махди аль-Мухандисом и генералом Касемом Сулеймани, который занимался организацией военных операций Ирана за рубежом (после церемонии прощания в Ираке его тело отправят в родину, где похоронят 7 января). Сулеймани, аль-Мухандис и еще восемь человек, которые их сопровождали,
были убиты
около аэропорта Багдада 3 января в результате ракетного удара США. Пентагон сообщил, что убийство Сулеймани было предпринято по приказу президента США Дональда Трампа для защиты американских граждан на Ближнем Востоке. Сам Трамп
назвал
Сулеймани террористом номер один в мире и
заявил
, что тот был ответственен за убийства и ранения миллионов людей, в том числе тысяч американцев. Власти Ирана назвали убийство Сулеймани «объявлением войны» и пообещали отомстить США.
Sabah Arar / AFP / Scanpix / LETA
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