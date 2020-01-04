Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани террористом номер один в мире

Дональд Трамп назвал иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в результате ракетного удара США, террористом номер один в мире. Заявление Трампа опубликовано в твиттере Белого дома.

По слова президента США, Сулеймани в качестве командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» организовывал террористические атаки на американских граждан — как военнослужащих, так и гражданских лиц.

Трамп уточнил, что американцы не стремятся к смене режима в Иране, но агрессия Тегерана на Ближнем Востоке должна прекратиться. «Мы предприняли действия, чтобы остановить войну, а не чтобы ее начать», — отметил Трамп.

В свою очередь постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи в разговоре с CNN назвал действия США «объявлением войны». «Мы не можем просто закрыть глаза на то, что произошло. Мы будем мстить, жестоко мстить», — пообещал он.

Предыдущим международным террористором номер один Дональд Трамп называл лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади. Он погиб в октябре 2019 года в Сирии в результате спецоперации США.