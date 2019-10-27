«Аль-Багдади умер как собака, как трус» Речь Трампа о ликвидации лидера «Исламского государства». Краткий пересказ

Минувшей ночью Соединенные Штаты «отдали в руки правосудия» международного террориста № 1. Это был мой приоритет с тех пор, как я стал президентом. Силы специальных операций США провели опасный и отважный ночной налет. Цели были поражены «с большим изяществом», американские военные — невероятные. Мы не потеряли в ходе операции ни одного человека.

Аль-Багдади умер как собака, как трус. «Он пытался скрыться в туннеле, из которого не было выхода, плача, причитая и крича». В здании оставался только Багдади и трое детей, которых он взял с собой и повел на верную смерть. Когда наши псы настигли его в туннеле, он взорвал жилет на себе, убив себя и троих детей. Его тело было обезображено взрывом и обломками туннеля, но ДНК-анализ позволил установить, что это был Абу-Бакр аль-Багдади.

Его последние минуты прошли в страхе и ужасе перед американскими военными. После завершения операции мы забрали из здания множество документов, в том числе «очень нужные вещи о планах ИГ». Его смерть показала, что мы достанем любого. Все террористические организации у нас на мушке!

На аль-Багдади работали неудачники — среди них были напуганные щенки, были профессиональные убийцы — но все они были неудачниками, а сам он был больным и порочным человеком. Но больше его нет.

Эта безупречная операция была бы невозможна без помощи некоторых стран и народов. Я хочу поблагодарить Россию, Турцию, Ирак и Сирию, а также сирийских курдов за помощь, оказанную в ходе этой опасной миссии. Спасибо также военным, морякам, летчикам и высочайшим профессионалам разведки.

Это была великая ночь для США и для всего мира. Жестокий убийца был жестоко уничтожен и больше не сможет обидеть ни одну женщину, ни одного ребенка. Мир стал гораздо безопаснее. Боже, благослови Америку!

Некоторые детали операции стали известны в ходе пресс-конференции после речи Трампа. В частности, отвечая на вопросы журналистов, президент заявил, что за аль-Багдади следили несколько недель, и уничтожить его удалось не с первой попытки: два или три раза операцию отменяли.

Восемь вертолетов высадили солдат у здания. Трамп наблюдал за этим из Белого дома: «видно было так четко, будто я смотрю кино». Самым опасным было долететь и улететь. Россия была великолепна, Ирак был превосходен, Турция не начала стрелять. Они не знали, что именно мы собираемся делать, но они тоже ненавидят ИГ.

С тех пор как я стал президентом, я все время спрашивал: где аль-Багдади? И вот пару недель назад мне смогли дать ответ. [Террористы ИГ] очень умные ребята, они не пользуются сотовыми телефонами, они блестяще пользуются интернетом — лучше всех, хотя и не лучше, чем Дональд Трамп. Они потеряли очень много людей, сколько точно я скажу позже. А мы не потеряли ни одного человека. Пострадала только одна собака — она зашла в туннель.

Пересказал Константин Бенюмов Фото в анонсе: Andrew Harnik / AP / Scanpix / LETA