Пентагон раскрыл детали операции по ликвидации главы «Исламского государства». И показал ее видеозапись

Глава Центрального командования США, генерал Кеннет Маккензи на пресс-конференции в Пентагоне. 30 октября 2019 года Alex Wong / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Глава Центрального командования США, генерал Кеннет Маккензи раскрыл новые подробности лидера террористической организации «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади и штурма комплекса, в котором он укрывался. На пресс-конференции 30 октября в Пентагоне публике также были представлены кадры видеозаписи спецоперации.

«Когда стало ясно, что мы получили ясную и достоверную информацию о его [аль-Багдади] укрытии, мы разработали план по поимке или убийству и начали подготовку спецназа к миссии», — сообщил Маккензи на пресс-конференции. Он отметил, что 25 октября проинформировал руководство министерства обороны США, а затем президента Дональда Трампа обо всех аспектах плана атаки, включая риски, связанные с его осуществлением. Президент одобрил план, а Центральное командование США согласовало с Турцией и Россией американскую операцию в этом районе.

Аль-Багдади укрывался в изолированном комплексе в сирийской провинции Идлиб примерно в четырех милях от турецкой границы. Спецназ был доставлен к месту штурма на вертолете, его прикрывали ударные вертолеты, боевые беспилотники и истребители четвертого и пятого поколения, рассказал Маккензи.

Когда вертолеты приблизились к территории комплекса, их начали обстреливать с земли. По словам Маккензи, стрелявшие, вероятно, не были членами ИГ. Тем не менее, поскольку они продемонстрировали «враждебное поведение по отношению к американским силам», они были убиты в ходе двух вертолетных атак группы поддержки.

Пентагон — об убийстве аль-Багдади Meduza

Затем штурмовая группа окружила комплекс и на арабском языке призвала сдаться тех, кто находился в нем. «Тех, кто вышел из здания, проверили на наличие оружия и взрывчатки и увезли, — сказал Маккензи. — Войска США задержали, а затем освободили непричастных к боевым действиям. С группой всегда обращались гуманно. В ее состав входили 11 детей». Двое из этой группы были задержаны.

Еще пять человек, которых генерал назвал «представлявшими угрозу» членами ИГ, остались на территории комплекса. Все они были убиты в ходе штурма, при этом среди них оказались четыре женщины и только один мужчина.

Военный подтвердил предыдущие сообщения о том, что самого аль-Багдади нашли в туннеле внутри комплекса. Тот покончил с собой, подорвав себя вместе с двумя детьми (а не тремя, как ранее считали американцы). При этом Маккензи в ответ на вопросы журналистов отказался опровергать или подтверждать слова Дональда Трампа, что лидер ИГ перед смертью «плакал, причитал и кричал».

Зато генерал раскрыл новые подробности об участии в операции собаки, о которой ранее также рассказал Трамп. По его словам, пес четыре года служит в рамках военной программы K-9 и уже принял участие примерно в 50 боевых миссиях. «Он получил ранения от проложенных в тоннеле электрических кабелей после того, как аль-Багдади взорвал свой пояс смертника под комплексом. Хочу также отметить, что он вернулся к исполнению своих обязанностей», — заявил Маккензи.

После самоубийства аль-Багдади штурмовая группа расчистила тоннель от обломков, собрала останки лидера ИГ и отправила их на экспертизу ДНК, которая подтвердила их принадлежность. Затем тело террориста «было надлежащим образом захоронено в море в соответствии с законами вооруженных конфликтов».

Группа также изъяла на территории документы и электронику. После завершения операции комплекс был полностью уничтожен ударами с воздуха — так что теперь он выглядит «как парковка с большими выбоинами», отметил генерал. Это было сделано для того, чтобы сторонники ИГ не превратили комплекс в «святыню или не увековечили его каким-либо иным образом».

Вся операция была «отлично спланирована и выполнена», заключил Маккензи. В то же время он признал, что, по мнению американского командования, теперь боевики попытаются организовать акции «возмездия» за смерть аль-Багдади, и заверил, что американские военные готовы к ним.

Петр Лохов