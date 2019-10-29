Трамп опубликовал фото собаки, участвовавшей в ликвидации лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп выложил в твиттере фотографию служебной собаки, которая участвовала в лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади.

Трамп не назвал кличку собаки. Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг объяснил, что это сделано из соображений безопасности: с помощью клички можно выяснить, какое военное подразделение участвовало в ликвидации аль-Багдади. Newsweek со ссылкой на источники в Минобороны США пишет, что собаку зовут Конан.

Дональд Трамп объявил об участии нескольких служебных собак в операции по захвату аль-Багдади на пресс-конференции 27 октября. По его словам, животные преследовали лидера ИГ в тоннеле, где он взорвал пояс смертника. Во время операции одна из собак была ранена. Американские СМИ предполагают, что именно ее фото выложил Трамп.

Источник CNN в Минобороны заявил, что пострадавшая собака получила удар током. 28 октября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что она вернулась к работе. Он добавил, что военные пока не собираются показывать фото собаки или называть ее кличку.

Собака, фото которой показал Трамп, является бельгийской овчаркой малинуа. Американские военные часто используют животных этой породы для сопровождения и защиты войск. В 2011 году бельгийская овчарка малинуа по кличке Каир участвовала в убийстве основателя «Аль-Каеды» Осамы бин Ладена.