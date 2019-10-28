Робкий мальчик, насильник, террорист № 1 История жизни лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади

Лидер «Исламского государства» Абу-Бакр аль-Багдади во время выступления в мечети в Мосуле в Ираке в 2014 году Reuters / Scanpix / LETA

Лидер террористической группы «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади погиб в возрасте 48 лет, взорвав «пояс смертника» во время спецоперации американских военных, проведенной в Сирии в ночь на 27 октября. Самый разыскиваемый террорист, как заявил президент США Дональд Трамп, «умер как собака, как трус», пытаясь скрыться от военных в тоннеле. Газета The New York Times рассказала историю жизни аль-Багдади, прошедшего путь от робкого и тихого подростка до лидера террористической организации, привлекшей десятки тысяч сторонников в десятках стран. Мы публикуем пересказ этого материала.

Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри, больше известный как Абу-Бакр аль-Багдади, родился в 1971 году в деревне Аль-Джаллам в центральном Ираке. Его отец — консервативный мусульманин- , зарабатывавший на жизнь продажей овец. Семья воспитывала шестерых детей. Соседи называли семью обычной, а деревню, в которой та жила, — заурядной.

Но была одна важная деталь: в тех местах в основном жили представители рода аль-Бадри, прослеживающего свое происхождение от клана курайшитов, из которого происходит пророк Мухаммед. Лидер «Исламского государства» использовал этот сюжет, когда в 2014 году объявил о создании всемирного халифата.

Будущий лидер ИГ преподавал в мечети и пропагандировал ваххабизм на спортплощадке

Когда Ибрахим пошел в начальную школу, его семья уже жила в соседнем городе Самарра. The New York Times называет его посредственным учеником: в старших классах он получал высшие оценки только по искусству (95 из 100 баллов), а по другим предметам, таким как алгебра, набирал около 50 баллов. В детстве аль-Багдади был «робким», «замкнутым» и «тихим», говорят его друзья, одноклассники, учителя и соседи (всего журналисты опросили 17 человек, знавших его).

В детстве отец отдал аль-Багдади в мечеть, где тот начал наизусть учить Коран. Достаточно быстро он преуспел в этих занятиях: когда аль-Багдади учился в старшей школе, прихожане просили, чтобы он читал молитву вместо имама. В то же время стал заметен его консервативный подход к вере: в частности, он делал замечания другим ученикам и даже своему наставнику в мечети, когда тот начал курить.

В 20 лет, в 1991 году, он поступил в Багдадский университет, а получив степень бакалавра, начал учиться в Университете Саддама, который специализируется на изучении ислама. Чтобы оплатить уроки, он преподавал в мечети в Багдаде, где ученики называли его «шейх Ибрахим». Люди, которые общались с ним тогда, описывали его как молчаливого и сдержанного человека. Ахмед Раджаб, учившийся в мечети в начале 2000-х, отмечал, что аль-Багдади не сплетничал и был немногословен. По выходным будущий лидер ИГ тренировал юношескую футбольную команду и раздавал спортсменам брошюры, пропагандирующие ультраконсервативное течение в исламе — ваххабизм.

В 2004 году аль-Багдади задержали, он стал в тюрьме тайным «эмиром» и спустя 11 месяцев вышел на свободу

В 2003 году, когда США начали вторжение в Ирак, аль-Багдади сказал своим ученикам в мечети, что возвращается домой. В январе 2004-го американские военные схватили его недалеко от иракского города Эль-Фалуджа в доме родственника (по данным The Guardian, в доме друга). Основной целью военных был родственник аль-Багдади, которого подозревали в организации нападений на американцев. Самого аль-Багдади лишь задержали вместе с другими подозреваемыми. Следующие 11 месяцев он провел в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, после чего был отпущен, следует из записей Пентагона, на которые ссылается NYT.

Некоторые эксперты считают, что взгляды аль-Багдади радикализировались именно в заключении, но, как говорят люди, находившиеся вместе с ним в тюрьме, он попал в Кэмп-Букка, уже будучи преступником. Источник NYT в Пентагоне ранее говорил, что к моменту задержания аль-Багдади был «уличной шпаной». Один из бывших заключенных рассказал, что в тот период аль-Багдади называли как «Абу Дуа». По его словам, в каждой палатке, где жили заключенные, выбирали тайных «эмиров» — и Абу Дуа стал одним из них. При поддержке других суннитов он изгнал из своей палатки , а затем начал угрожать суннитам за то, что те курили, пропускали молитву или носили короткую бороду. В лагере он также выступал в качестве судьи в спорах между заключенными. Он освободился в конце 2004 года, поскольку американские власти не смогли доказать его причастность к нападениям на американских чиновников.

Спустя год после освобождения аль-Багдади присоединился к «Совещательному собранию моджахедов в Ираке», объединившем различные суннитские группировки, и стал лидером повстанцев в центральном Ираке. В мае 2010 года он возглавил все повстанческое движение, взяв себе имя Абу-Бакр аль-Багдади. В следующие три года иракские власти не менее шести раз пытались задержать аль-Багдади, но ему удавалось уйти.

К середине 2012 года террористы, подконтрольные аль-Багдади, перебрались в Сирию. К середине 2013-го иракские повстанческие группировки объединились в террористическую организацию «Исламское государство», а еще год спустя, в июне 2014-го, террористы захватили Мосул, второй по величине город Ирака, а также большую часть территории на границе с Сирией.

Лидер ИГ был самым разыскиваемым человеком в мире, за его голову обещали 25 миллионов долларов

Со временем аль-Багдади стал более осмотрительным, недоверчивым и начал больше заботиться о безопасности. Считается, что более десяти лет назад он перестал пользоваться телефоном, предпочитая поддерживать связь с другими повстанцами через сообщения, переданные лично. Первое видео, где лицо лидера ИГ не было скрыто, появилось в июле 2014 года. На записи аль-Багдади поднялся на кафедру мечети в Мосуле и объявил об установлении халифата. Он провозгласил себя халифом, то есть главой всемирного государства и общины мусульман. Он стал первым халифом после смерти пророка Мухаммеда. Установление халифата, по замыслу сторонников ИГ, подразумевало, что ему должны подчиниться все мусульмане мира.

Лидер «Исламского государства» считался самым разыскиваемым человеком в мире: за его поимку обещали награду в 25 миллионов долларов, за ним гонялись разведслужбы многих стран. Несмотря на это, он не только руководил, но и принимал непосредственное участие в преступной деятельности ИГ.

В частности, отмечает The New York Times, аль-Багдади участвовал в изнасилованиях женщин, считающихся неверующими. Через несколько недель после объявления халифата боевики ИГ похитили женщин и девочек из деревни , доставили их в сирийскую Ракку, где выставили на продажу. Первым посмотреть на пленных пришел аль-Багдади, рассказала одна 15-летняя езидка. Затем ее и других женщин, которых выбрал аль-Багдади, возили из дома в дом, где лидер ИГ насиловал их. Все женщины, находившиеся в плену, говорили, что тот получал удовольствие от жестокости.

В августе 2014-го, когда 15-летнюю девушку отвели к аль-Багдади, она думала, что ее изнасилуют. Вместо этого главарь террористов показал ей и другим пленницам видео о том, как боевики казнили американского журналиста Джеймса Фоли. «Он сказал нам: „Мы убили этого мужчину сегодня“. Он смеялся над нашей реакцией», — говорит девушка.

После объявления халифата «Исламское государство» захватило значительные территории в Сирии и Ираке. На пике террористы контролировали территорию, сравнимую по площади с Великобританией, но к марту 2019-го военным удалось отбить у террористов все захваченные территории. В 2014-2015 годах сторонники ИГ совершили более 140 терактов в 29 странах, в том числе в США и Европе. При атаках погибли более двух тысяч человек. В 2016-2019 годах «Исламское государство», предположительно, совершило около 1100 терактов, жертвами которых стали порядка 15 тысяч человек в США, Франции, Германии, Испании, странах Африки, Азии и Ближнего Востока.

В последние годы аль-Багдади вновь усилил меры безопасности: на встречи с ним даже доверенных людей привозили с завязанными глазами, а после его ухода их еще несколько часов не выпускали из здания. Официальный представитель объединенного командования вооруженных сил Ирака Яхья Расул считает, что аль-Багдади никому не доверял, опасаясь предательства. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера ИГ, Reuters сообщило, что информацию о местах, где аль-Багдади встречался с боевиками, предоставил его ближайший сподвижник Исмаил аль-Этави. NYT отмечает, что выйти на лидера террористов также помог арест и допрос одной из его жен летом 2019 года.

В прошлом СМИ неоднократно сообщали, что Абу-Бакр аль-Багдади убит, однако эта информация не подтверждалась. В Минобороны РФ сомневаются, что американские военные действительно провели спецоперацию, в ходе которой погиб лидер ИГ. «Исламское государство» сообщения об убийстве руководителя организации пока не подтверждало.

Пересказал Александр Бакланов