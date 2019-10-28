Американские СМИ назвали имя вероятного преемника лидера «Исламского государства»

Абдулла Кардаш, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари, взял на себя роль лидера террористической организации «Исламского государства» после . Об этом пишет Newsweek со ссылкой на сотрудника одной из ближневосточных разведок.

Ранее, в августе, Кардаш был якобы назначен аль-Багдади ответственным за «мусульманские дела» в ИГ.

Американская разведка располагает информацией о шести людях, которые могут претендовать на право стать преемником аль-Багдади, сообщает The Washington Post со ссылкой на правительственные источники. Единственный человек из этого списка, которого издание называет по имени — это Абдулла Кардаш.

Кардаш — бывший иракский офицер, служивший под началом Саддама Хусейна, пишет Newsweek. «Таинственная личность туркменского происхождения из иракского города Тал-Афар, который более десяти лет назад был вместе с аль-Багдади заключен американскими военными в тюрьму в лагере Букка и стал одним из его ближайших соратников», — характеризует его The Washington Post.

К моменту смерти аль-Багдади его пост лидера ИГ стал символическим — он почти не участвовал в делах организации, пишет Newsweek.