Reuters: обнаружить лидера ИГ помог его ближайший сподвижник

Местонахождение лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади, американскими военными, было установлено благодаря информации от его ближайшего помощника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников в иракской разведке.

Речь идет о человеке по имени Исмаил аль-Этави, который входил в число ближайших приближенных аль-Багдади. Глава ИГ поручал ему подбор командиров и религиозные инструктажи. Он был арестован турецкими властями и передан Ираку.

«Аль-Этави дал нам информацию о пяти людях, включая себя самого, которые встречались с аль-Багдади в Сирии, — и различных локациях, которые они использовали для этого», — сказал агентству один из источников. В частности, аль-Этави рассказал, что лидер ИГ проводил переговоры со своими командирами в миниавтобусах, перевозивших овощи.

Получив эту информацию, ЦРУ задействовали спутники и дроны, которые выследили аль-Багдади в Идлибе.

Обнаружить лидера ИГ также помог арест и допрос одной из его жен летом 2019 года, пишет The New York Times со ссылкой на американские правительственные источники.