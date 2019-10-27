Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации лидера ИГ. Минобороны РФ заявило, что не помогало США и сомневается в гибели аль-Багдади

Минобороны РФ не оказывало содействие американской авиации, участвовавшей в операции по ликвидации лидера ИГ Абу-Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Таким образом Конашенков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который поблагодарил Россию, контролирующую воздушное пространство над Идлибом, за помощь в операции по ликвидации аль-Багдади.

«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой „операции“, каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе», — цитирует «Интерфакс» заявление Конашенкова.

Официальный представитель Минобороны также сообщил, что никаких авиаударов американской авиации или ее союзников по коалиции по целям в провинции Идлиб за последние дни зафиксировано не было.

Кроме того, Конашенков заявил, что если аль-Багдади все же убит, его смерть не окажет «абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии».

Лидер террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади, как объявил президент США Дональд Трамп, был уничтожен в ночь на 27 октября в результате проведенной американскими военными операции.

Ранее неоднократно сообщалось о смерти аль-Багдади. В частности, в июне 2017 года российское Минобороны заявляло, что по некоторым данным лидер ИГ убит в результате авиаудара российских ВВС в Сирии.