Минобороны РФ объявило о гибели лидера ИГ при российской бомбардировке

Министерство обороны РФ заявило, что в результате воздушного удара, нанесенного российской авиацией, в Сирии убит лидер террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади. В сообщении Минобороны говорится, что эта информация требует проверки.

Российские военные сообщили, что авиаудар был нанесен 28 мая по цели рядом с Раккой — городом, который называют «столицей» ИГ в Сирии. Самолеты Су-35 и Су-34 разбомбили командный пункт, где проходило совещание с участием лидеров террористов.

Минобороны утверждает, что в результате удара были убиты более 300 боевиков, включая 30 полевых командиров ИГ.

В средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о смерти аль-Багдади, но каждый раз эта информация не подтверждалась.

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