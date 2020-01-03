В Багдаде в результате ракетного удара США убит генерал Касем Сулеймани

Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани убит в результате ракетного удара, нанесенного американской авиацией. Приказ об убийстве Сулеймани, цитирует CNN заявление Пентагона, отдал президент США Дональд Трамп.

Ракетные удары, в результате которых погиб Сулеймани, были нанесены по целям, расположенным около аэропорта Багдада. Власти Ирана заявили, что вместе с Сулеймани погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Убийство Сулеймани, говорится в заявлении оборонного ведомства, было предпринято «для защиты американского персонала за рубежом», чтобы предотвратить «планируемые Ираном нападения».

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что «преступников, причастных к убийству Сулеймани, ждет жестокая месть».

Подразделение «Аль-Кудс», которое возглавлял Сулеймани, специализируется на проведении операций за пределами Ирана.

У американского посольства в Багдаде 31 декабря прошла массовая акция протеста из-за авиаудара ВВС США по лагерю одного из шиитских вооруженных формирований. Акция протеста переросла в беспорядки, демонстранты попытались прорваться в посольство. Дипмиссия США была вынуждена объявить о приостановке консульской работы и отмене всех запланированных мероприятий.