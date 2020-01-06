Трамп потребовал от Ирака заплатить за американскую военную базу. Без этого он отказался выводить из страны войска

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не заплатит за строительство авиабазы, на которое были потрачены миллиарды долларов американских средств.

«Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это», — заявил президент США.

Трамп также пообещал, что если Ирак будет требовать вывода войск «в недружелюбной манере», США наложат на Багдад санкции.

«Мы наложим на них такие санкции, которых они никогда не видели. Санкции против Ирана по сравнению с ними покажутся банальными», — сказал Трамп.

5 января парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства страны прекратить действие соглашения от 2014 года, позволившее США и другим странам разместить в Ираке свои войска. Резолюция была принята на фоне обострения отношений между США и Ираном из-за убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

В Ираке находится около 5,2 тысячи американских солдат.