Похороны иранского генерала Сулеймани отложили после гибели в давке 40 человек

Похороны генерала Касема Сулеймани в иранском городе Керман отложили после гибели людей в давке на траурном шествии. Об этом сообщает агентство ISNA.

Число погибших на момент публикации заметки достигло 40 человек, пострадали более 200. Новую дату похорон пока не назвали.

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Давка возникла после начала траурной процессии в Кермане, родном городе генерала, куда его тело доставили после прощания в Тегеране и в шиитском районе Багдада. Как пишет Reuters, на улицы Кермана вышли десятки тысяч человек.

Сулеймани погиб в Багдаде при авиаударе США 3 января. По сообщению Пентагона, генерала убили по приказу президента США Дональда Трампа, он назвал Сулеймани террористом номер один.