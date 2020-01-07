Иранское телевидение сообщило о 35 погибших в давке на похоронах генерала Сулеймани

В давке на похоронах генерала в иранском Кермане погибли 35 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Обновлено. Число пострадавших в давке, по данным иранского ТВ, выросло до 190 человек, передает «Интерфакс».

Давка произошла после начала траурного шествия, сколько человек вышли на улицы Кермана (родной город Сулеймани), не уточняется.

Продолжение Похороны иранского генерала Сулеймани отложили после гибели в давке 40 человек

AP уточняет, что в Тегеране траурное шествие 6 января собрало более миллиона человек. Прощание с генералом также прошло в шиитском районе Багдада 4 января.

Сулеймани погиб при авиаударе США 3 января. Как сообщил Пентагон, генерала убили по приказу президента США Дональда Трампа, который назвал Сулеймани террористом номер один.