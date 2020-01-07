Иранское телевидение сообщило о 35 погибших в давке на похоронах генерала Сулеймани
Источник: Associated Press
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В давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
Обновлено. Число пострадавших в давке, по данным иранского ТВ, выросло до 190 человек, передает «Интерфакс».
Давка произошла после начала траурного шествия, сколько человек вышли на улицы Кермана (родной город Сулеймани), не уточняется.
AP уточняет, что в Тегеране траурное шествие 6 января собрало более миллиона человек. Прощание с генералом также прошло в шиитском районе Багдада 4 января.
Сулеймани погиб при авиаударе США 3 января. Как сообщил Пентагон, генерала убили по приказу президента США Дональда Трампа, который назвал Сулеймани террористом номер один.