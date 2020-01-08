Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке

Власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные. Как сообщает Fox News, всего было выпущено 15 ракет.

По предварительной информации, граждане США в результате атаки не пострадали. Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что оценка нанесенного ущерба продолжается, но «пока все выглядит хорошо».

После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.

После ракетного удара Федеральное управление гражданской авиации США запретило самолетам американских авиалиний пролет над территорией Ирана, Ирака и Персидского залива. Позже «Малайзийские авиалинии» сообщили, что их самолеты будут избегать воздушного пространства Ирана.