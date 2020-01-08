В Тегеране разбился украинский «боинг». Той же ночью Иран атаковал военные базы США в Ираке Что происходило в первые часы после этих событий
Что: в Тегеране разбился самолет «Украинских авиалиний» Boeing 737-800, направлявшийся в Киев.
Погибшие: все пассажиры и члены экипажа украинского самолета погибли. По разным данным, погибли от 176 до 179 человек
Что еще случилось: незадолго до крушения самолета, этой же ночью, Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.
На этом мы заканчиваем нашу онлайн-трансляцию. Мы продолжим следить за событиями на Ближнем Востоке в новостях.
Предварительные итоги:
При крушении Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) возле Тегерана, по данным властей Украины, погибли 176 человек.
Разбился самолет, выпущенный в 2016 году. Лайнер прошел последнюю техническую проверку 6 января. В МАУ заявили, что рейс выполнял опытный экипаж.
Авиакомпания опубликовала имена девяти членов экипажа, погибших при крушении.
СМИ распространили неофициальный список пассажиров разбившегося «боинга».
Причина авиакатастрофы неизвестна.
В результате атаки Ирана на две военных базы США в Ираке, по данным CNN, никто не погиб. Иранское телевидение в то же время сообщило о 80 погибших американцах.
Компания Boeing после крушения самолета МАУ в Иране выпустила заявление, в котором отметила, что контактирует с авиакомпанией-заказчиком и готова оказать помощь
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министрам оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке, в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов. Глава правительства также поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности российских граждан с учетом разных сценариев развития событий на Ближнем Востоке
На сайте авиакомпании МАУ опубликовали официальный список членов экипажа самолета, разбившегося в Иране.
Пилоты:
Наумкин Алексей
Гапоненко Володимир
Хоменко Сергей
Бортпроводники:
Статник Катерина
Матьков Игорь
Микитюк Мария
Лихно Денис
Овчарук Валерия
Сологуб Юлия
Украинские СМИ опубликовали список из 167 пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета. Официально эта информация не подтверждена. Точный список пассажиров должен появиться на сайте авиакомпании МАУ
Посольство Украины в Иране заявило, что причины авиакатастрофы близ Тегерана пока не назывались, а любые предыдущие комментарии посольства не были официальными.
Ранее в фейсбуке посольства появилось сообщение, что, по данным властей Ирана, самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя по техническим причинам. В записи отмечалось, что версия теракта исключена, но затем это заявление удалили
Двое пассажиров рейса Тегеран-Киев не сели на самолет перед крушением, заявили в СНБО Украины. Это не граждане Украины. Всего на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, в самолет сели 167 человек
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что власти Ирана устно предупредили иракских чиновников о том, что будут атакованы американские военные, но не назвали точные координаты
Глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила, что при крушении украинского самолета погибли шведские граждане
Украина приостановила полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук (РИА Новости)
Собрали все, что известно о приостановке полетов над Ираном и отмене рейсов на Ближний Восток
Глава Минобороны Ирана после атаки на американские базы заявил, что страна не исключает дополнительные действия против США. Все будет зависеть от дальнейших действий США, отметил он
Владимир Путин направил телеграмму Владимиру Зеленскому. Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Кремль. Также Путин направил телеграмму президенту Ирана Хасану Роухани. В ней он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в авиакатастрофе.
После авиакатастрофы в Иране Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей»
Управление гражданской авиации Ирана сообщило, что найден второй черный ящик на месте крушения украинского самолета.
Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне: «Воздушное судно было исправно. Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей» (цитата по «Интерфаксу»).
Посольство Украины в Тегеране исправило свое сообщение, выпущенное после авиакатастрофы в Иране. Первоначально в нем говорилось, что версия теракта исключена. Сейчас этого в сообщении нет
В фейсбуке «Киев оперативный» опубликовали неофициальный список пассажиров, зарегистрированных на рейс разбившегося самолета МАУ. В самой авиакомпании обещают опубликовать официальный список пассажиров в ближайшее время
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами по соображениям безопасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство
Все, что известно о ракетном ударе по американским базам и авиакатастрофе украинского самолета
Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело после крушения самолета и проверить все версии авиакатастрофы
Посольство РФ в Иране сообщило, что россиян не было на борту разбившегося самолета
В авиакомпании МАУ заявили, что перед крушением самолет успел набрать высоту 2400 метров, пишет РИА Новости. В компании говорят, что во время проверки самолета и перед вылетом замечаний к лайнеру не было
Из твита главы МИД Украины следует, что в авиакатастрофе погибли 176 человек
Глава МИД Украины Вадим Пристайко пишет, что среди погибших в авиакатастрофе 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, а также граждане Украины, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя в своем телеобращении атаку на американские базы, назвал нападение успешным и сказал, что Иран дал «пощечину» США. Он заявил, что американские войска должны покинуть регион.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту самолета находились 11 украинцев: двое пассажиров и девять членов экипажа. В МИД Украины при этом говорят, что точной информации о количестве погибших украинцев пока нет
Авиакомпания МАУ приостановила рейсы в Тегеран на неопределенный срок, сообщает «Интерфакс». В компании отметили, что самолет, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января лайнер прошел техническую проверку
В результате ракетной атаки по двум американским базам, как утверждает телевидение Ирана, погибли не менее 80 американцев. Ни одна из 22 запущенных ракет не была перехвачена, говорят иранские власти. В то же время CNN сообщает со ссылкой на американские и иракские источники, что никто не погиб.
Baza публикует предварительный список 11 погибших граждан Украины, которые летели на «боинге».
1) Сергей Хоменко
2) Катерина Статник
3) Марина Микитюк
4) Валерия Овчарук
5) Володимир Гапоненко
6) Юлия Сологуб
7) Ольга Кобюк
8) Алена Малахова
9) Алексей Наумкин
10) Игорь Матков
11) Денис Лыхно
Информация о 73 канадцах, погибших при крушении самолета, судя по всему, не подтверждается. Иранский телеканал Press TV сообщает, что на борту находились 179 человек, в том числе 147 иранцев. Агентство IRNA также пишет, что погибли 147 иранцев и 32 иностранца. Украинские власти ранее говорили о 178 погибших
RT публикует видео с места крушения. На кадрах видны обломки самолета, а также спасатели, которые несут тела погибших
Несколько крупных авиакомпаний начали перенаправлять свои рейсы, чтобы не лететь над Ираном и Ираком, сообщает Reuters.
Видео с места крушения самолета в Иране
В управлении авиации Ирана сообщили РИА Новости, что большинство погибших — иранцы. По предварительной информации, россиян среди пассажиров нет.
Телеграм-канал «Украина 24/7» утверждает, что на борту находились около 15 украинцев, 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, восемь граждан Швеции, шестеро граждан Афганистана, четверо из Германии и трое из Великобритании. Официально это не подтверждено. Посольство Украины в Иране сообщало, что девять членов экипажа были украинцами. Владимир Зеленский заявил, что скоро МИД Украины опубликует списки погибших.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. «Террористическая версия в настоящее время исключена», — сказали в посольстве.
Reuters сообщает, что в среду президент Ирана Хасан Рухани выступит с обращением к нации.
После событий в Иране Владимир Зеленский досрочно возвращается в Киев из отпуска, который он проводил в Омане, на другом берегу Персидского залива.
Иранские государственные СМИ распространяют кадры, на которых якобы зафиксированы загоревшиеся американские самолеты после атаки на базы США в Ираке.
НАТО заявляет, что выведет часть своего контингента из Ирака после событий в этой стране.
RT со ссылкой на управление чрезвычайных ситуаций Ирана сообщает, что основная часть погибших в самолете была иранцами.
По словам корреспондента газеты The Guardian на Ближнем Востоке Майкла Сафи, гибель 80 американских солдат, о которой заявил Иран, «почти наверняка неправда, но дает возможность иранским властям бить себя в грудь и объявлять о победе, уменьшая необходимость новых ударов».
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя аэропорта Тегерана, причиной гибели украинского «боинга» стало возгорание двигателя.
UPD. Про возгорание сообщает министерство дорог и городского развития Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с гибелью самолета:
«Страшные новости с Ближнего Востока. Сегодня сразу после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ попал в катастрофу и упал недалеко от аэропорта.
По последним данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои огромные соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа».
Черный ящик разбившегося самолета найден.
Иранские власти в эфире своего телевидения грозят США новыми ударами.
Что известно об американских военных базах, которые атаковал Иран:
- База Аль-Ассад — одна из старейших крупнейших, расположенных на территории Ирака. Основной удар был нанесен именно по ней, но, по сведениям американских СМИ, по той ее части, где военнослужащих не было.
- База Эрбиль находится возле одноименного города — столицы иракского Курдистана, который фактически независим от официальных властей Ирака и тесно сотрудничает с США.
Иранское телевидение сообщает, что в результате атак на американские военные базы погибли 80 солдат армии США. Ранее власти этой страны заявили, что жертв среди американских военнослужащих нет.
Еще фотографии с места гибели украинского самолета от иранского агентства ISNA.
После атаки на американскую базу в Ираке, предпринятой иранскими войсками, американская Федеральная авиационная администрация запретила американским самолетам летать в воздушном пространстве региона. Решение прекратить полеты над Ближним Востоком приняла также авиакомпания Air Canada; аналогичного ждут еще, как минимум, от нескольких авиаперевозчиков.
Все еще непонятно, сколько человек находилось на борту украинского самолета. Первоначально говорилось о 180 людях. Позже РИА «Новости» назвало цифру 167 человек. Сейчас появились новости о 170 пассажирах и 10 членах экипажа.
Тем временем на юго-западе Ирана, возле АЭС в Бушере произошло землетрясение. К счастью, небольшое — 4,9 балла по шкале Рихтера.
Еще один кадр с места гибели украинского самолета.
Агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщает, что все пассажиры погибли.
Boeing сообщает, что «собирает дополнительную информацию» о произошедшем.
Появилось видео, на котором, возможно зафиксировано падение украинского самолета. Его распространяет иранское государственное новостное агентство ISNA.
Сообщается, что марка разбившегося самолета — Boeing 737-800.
Появились первые кадры с места падения украинского самолета в районе Тегерана. Как пишет агентство BNO News, «нет признаков того, что кто-то остался жив».
РИА «Новости» уточняет, что на борту украинского самолета находились 167 человек. Мы не знаем точно, связана ли его гибель с атакой на американскую военную базу, но арабские СМИ уже сообщают , что, возможно, его по ошибке сбили иранские ПВО.
Здравствуйте! Мы начинаем рассказывать о событиях в Иране и вокруг него в режиме онлайн. Рано утром 8 января:
- в ответ на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани, отвечавшего за спецоперации Исламской республики за рубежом, Иран атаковал американскую военную базу в Ираке. Никто не погиб, Дональд Трамп пообещал сделать заявление утром по американскому времени.
- над Тегераном разбился украинский пассажирский самолет. На борту было 180 человек. Сообщается, что причины гибели лайнера — технические, но пока ясности нет.
Мы следим за развитием событий.