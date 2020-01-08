В Тегеране разбился украинский «боинг». Той же ночью Иран атаковал военные базы США в Ираке Что происходило в первые часы после этих событий

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Что происходило в первые часы после этих событий

Что: в Тегеране разбился самолет «Украинских авиалиний» Boeing 737-800, направлявшийся в Киев.

Погибшие: все пассажиры и члены экипажа украинского самолета погибли. По разным данным, погибли от 176 до 179 человек

Что еще случилось: незадолго до крушения самолета, этой же ночью, Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.