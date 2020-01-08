Опубликован список пассажиров разбившегося украинского «боинга»

Телеграм-канал «Украина 24/7» опубликовал список 167 пассажиров и членов экипажа разбиавшегося в Тегеране Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

Среди погибших — 11 граждан Украины, в том числе пилот, командир воздушного судна и инструктор. На сайте авиакомпании на момент выхода заметки выложили только список членов экипажа «боинга».

По данным главы украинского МИДа Вадима Пристайко, в катастрофе погибли также 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» упал сразу после взлета в Тегеране в ночь на 8 января, все находившиеся на борту погибли. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что лайнер могли случайно сбить ракетой: в ночь крушения Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Тегеран назвал причиной катастрофы возгорание двигателя.