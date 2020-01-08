Катастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране. Ракетный удар Ирана по базам США в Ираке. Главное

Авиабаза Айн аль-Асад в Ираке, ставшая одной из целей иранского ракетного удара. 29 декабря 2019 года Naser Naser / AP / Scanpix / LETA

Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. По данным , всего было выпущено 15 ракет. Десять из них попали по авиабазе Айн аль-Асад, одна — по военной базе в Эрбиле на севере Ирака, еще четыре не достигли целей. Власти Ирака заявили, что были выпущены 22 ракеты.

По предварительным данным США, американцы не пострадали при атаке. Сообщалось, что жертвами ракетного обстрела стали иракские граждане, однако власти Ирака опровергли эти данные. При этом государственное телевидение Ирана со ссылкой на источник заявило, что при ударе погибли 80 американцев, а военная техника США получила серьезные повреждения.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку Ирана словами «Все в порядке». «Иран выпустил ракеты по двум военным базам в Ираке. Сейчас проходит оценка жертв и повреждений. Пока все идет хорошо! На сегодняшний день у нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире», — написал Трамп в твиттере, пообещав сделать официальное заявление 8 января.

Ракетный удар стал реакцией на иранского генерала Касема Сулеймани, заявил , осуществивший атаку. Она произошла незадолго до похорон Сулеймани, отложенных на день из-за давки, в которой погибли 56 человек. Командование КСИР назвало удар успешным и предостерегло власти США от ответных действий, заявив, что они вызовут «более сильный и сокрушительный ответ». Также КСИР потребовал вывода американских войск с Ближнего Востока «во избежание будущих потерь». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку «пощечиной» США.

В ночь ракетного удара в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ). По последним данным, на борту самолета находились 176 человек; среди них 82 иранца, 63 канадца и 11 украинцев. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Власти Ирана назвали причиной катастрофы возгорание двигателя. Посольство Украины в Тегеране сообщило в фейсбуке, что версия теракта или ракетной атаки исключается, но спустя пару часов это заявление убрали из сообщения.

После катастрофы авиакомпания МАУ приостановила рейсы в Тегеран. Авиационные власти США запретили американским авиалиниям пролет над территорией Ирана, Ирака и Персидского залива. О том, что их самолеты будут избегать воздушного пространства Ирана, также заявили «Малайзийские авиалинии», «Сингапурские авиалинии» и еще несколько азиатских авиакомпаний. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Ольга Корелина