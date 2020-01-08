Власти Ирана назвали причиной катастрофы украинского «боинга» возгорание двигателя

Причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране стало возгорание двигателя. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.

В министерстве отвергли информацию о том, что в «боинг» попала ракета. «Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе», — заявил преставитель ведомства Кассим Низами.

В ночь катастрофы украинского самолета Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Это было сделано в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что в самолет МАУ могла попасть одна из выпущенных ракет.