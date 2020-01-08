Украинский пассажирский лайнер упал сразу после взлета в Тегеране, погибли более 170 человек. Фотографии

Rohhollah Vadati / ISNA / AFP / Scanpix / LETA

8 января в Иране разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На его борту находились, по последним данным, 176 человек. Все они погибли. Иранские власти назвали причиной крушения самолета возгорание двигателя. При этом иорданское издание Al-Hadath сообщило, что лайнер могли случайно сбить ракетой: в ночь его крушения Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Это стало ответом на гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который 3 января был убит недалеко от Багдада по приказу президента США Дональда Трампа.

Mohammad Nasiri / AP / Scanpix / LETA