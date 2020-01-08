В Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины». На борту находилось не менее 167 человек

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Об этом сообщают иранские информагентства Shehab и ISNA.

По разным данным, на борту самолета находились от 167 до 180 человек. Все они погибли.

По информации МАУ, рейс вылетел из Тегерана в Киев в 5:15 утра по местному времени (4:45 по Москве). Как отмечает сервис Flightradar24, последняя информация о местоположении самолета была получена в районе города Паранд недалеко от Тегерана.

Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы». При этом иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить ракетой: в ночь его крушения Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке.

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