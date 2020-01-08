Авиакомпании объявили об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полетов над Ираном

Несколько авиакомпаний объявили, что будут избегать воздушного пространства Ирана, кроме того, перевозчики отменяют рейсы на Ближний Восток. Об этом сообщает CNBC.

Так, о приостановке полетов над Ираном сообщили Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, а также Malaysia Airlines. Полеты в Багдад остановили Emirates и Flydubai.

По данным Bloomberg, маршруты изменили Air Canada и Srilankan Airlines. Как пишет Reuters, рейсы Урумчи — Тегеран отменила China Southern Airlines. Не будет летать над Ираном и Ираком Air France, передает CNN.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, пишут «Ведомости».

Проходящие над Ираном маршруты поменяют «Уральские авиалинии» и S7, передает ТАСС.

В Иране 8 января разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», погибли 176 человек. Тегеран назвал причиной катастрофы возгорание двигателя.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Это было ответом на генерала Касема Сулеймани. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что в самолет МАУ могла попасть одна из выпущенных ракет.