Арестован один из обвиняемых в угрозах судье по делу Павла Устинова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, обвиняемого по делу об угрозах московскому судье. Судебное заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия.

Адвокат обвиняемого подтвердил «Интерфаксу», что речь идет об угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко в связи с приговором, который он вынес актеру Павлу Устинову.

О задержании Вересова стало известно 11 ноября. Ему вменяют в вину призывы к экстремизму через интернет. Как сообщалось, основанием для обвинения стал комментарий Вересова в ВК под постом о приговоре Устинову.

Кроме Вересова, по делу об угрозах судье проходят еще два человека: Сергей Половец и Евгений Ерзунов. Им пока не избрали меру пресечения.

Дело об угрозах судье Криворучко По обвинению в угрозах судье по «московскому делу» задержаны три человека. В телесюжетах их сравнивают с убийцами

Судья Алексей Криворучко в сентябре приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы по делу о нападении на росгвардейца. В поддержку Устинова выступили многие знаменитости — в том числе актеры, музыканты и главные редакторы ряда СМИ. На фоне резонанса, вызванного делом актера, Мосгорсуд заменил ему реальный срок на год лишения свободы условно.

Позднее Мосгорсуд заявил о травле судьи Криворучко в СМИ и в соцсетях.