СК: два человека задержаны за угрозы судье Мосгорсуда

В связи с угрозами судье Мосгорсуда возбуждены два уголовных дела. По ним задержаны два человека, сообщает Следственный комитет.

Один из задержанных — Сергей Половец 1978 года рождения — подозревается в угрозе убийством или причинением вреда здоровью. Второй задержанный — ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения — проходит по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.

СК не называет имя судьи, в чей адрес поступали угрозы, и не уточняет, с чем они были связаны.

Телеграм-канал «Опер слил» утверждает, что Вересов написал комментарий «Сожгите его» под постом в ВК о том, что судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко приговорил актера Павла Устинова к реальному сроку по делу о нападении на росгвардейца.

Судья Алексей Криворучко 16 сентября приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. В поддержку Устинова выступили многие знаменитости — в том числе актеры, музыканты и главные редакторы ряда СМИ. На фоне резонанса, вызванного делом актера, Мосгорсуд заменил ему реальный срок на год лишения свободы условно. Позднее Мосгорсуд заявил о травле судьи Криворучко в СМИ и в соцсетях.