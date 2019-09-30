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Как просили изменить приговор Павлу Устинову
10:52, 30 сентября 2019
Источник: Meduza
30 сентября Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, которого ранее признали виновным в применении насилия против росгвардейца. Апелляционная инстанция
подтвердила
его вину, но вместо 3,5 года реального срока назначила год условно. Такой же срок Устинову
предлагал
назначить глава Росгвардии Виктор Золотов, который одновременно предложил ужесточить наказание блогеру Владиславу Синице за твит про силовиков.
Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Sipa / Vida Press
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