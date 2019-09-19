Глава Росгвардии призвал назначить Павлу Устинову условный срок. И ужесточить наказание блогеру Синице за твит

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что надо назначить условный срок по делу о применении насилия против росгвардейца. Его позицию приводит ТАСС.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на [осужденного на пять лет за твит про детей силовиков блогера Владислава] . Вот моя точка зрения», — сказал Золотов. Он пояснил, что Синице надо не сократить, а добавить срок «за призывы убивать жен, детей». «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» — добавил Золотов.