Кремль призвал дождаться апелляции на приговор Павлу Устинову. Расшифровка

Виталий Белоусов / Sputnik / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: В партии «Единая Россия», например, посмотрели видео задержания Павла Устинова. Один из лидеров партии Андрей Турчак назвал все произошедшее «вопиющей несправедливостью». В Кремле по-прежнему не считают необходимым ознакомиться с видео? К тому же некоторые российские учителя и священники выступили в поддержку Павла Устинова, а в Москве у администрации президента начались одиночные пикеты. Ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля?

Дмитрий Песков: Нет, ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля. Если вы хотите спросить, известно ли нам о каких-то акциях в поддержку Устинова — да, нам об этом известно… Главное в этой ситуации то, что, насколько нам известно, приговор суда был обжалован — и будет апелляция. Наверное, нужно дождаться результатов этой апелляции. Говоря предметным языком, конкретно — вот это единственное, что, скажем так, является субстантивным элементом.

Совершенно неважно, смотрели видео в Кремле или не смотрели. Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий. Законных действий. Единственное законное действие, которое имело место, — это то, что была апелляция. Давайте дождемся с вами итогов рассмотрения этой апелляции.

«Коммерсант FM»: Общественный резонанс вокруг актера в Кремле могут как-то прокомментировать?

Песков: Нет, в Кремле не могут… Мы принимаем это к сведению — позицию, которую заняли или некоторые люди, или некоторые группы людей. Мы принимаем это к сведению.

«Би-би-си»: В предыдущем вы сказали, что одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии. В связи с таким общественным резонансом — какая ваша позиция по этому вопросу?

Песков: Такая же.

«Медуза»: Такая получается история, что за [журналиста «Медузы»] Ивана Голунова вступились в свое время журналисты. За Павла Устинова сейчас вступились актеры. В обоих случаях видно, что правоохранительная система сама была неспособна без внешнего влияния какое-то принять справедливое, честное решение. Президент, как мы знаем, является гарантом в том числе права на справедливый суд. Не считают ли в Кремле, что теперь необходимо как-то рассмотреть варианты реформы следственных органов, судебной системы? Потому что людям приходится постоянно выходить на улицу, чтобы хоть какие-то меры принимались.

Песков: Я еще раз повторяю: сейчас мы ждем итогов апелляции. Все, кого интересует судьба Устинова, они ждут итоги апелляции, которая была подана. Каких-либо других комментариев здесь давать не стану.

«Медуза»: Тогда вопрос по поводу акции, которая сейчас проходит все еще у стен администрации президента. Кстати, интересно, может быть, вы сами видели ее?

Песков: Нет, мы находимся сейчас в АСИ. Сейчас уже начнется вот-вот сессия президента в АСИ.

«Медуза»: Сегодня десятки людей вышли на пикеты в защиту Павла Устинова к администрации президента. Не к Следственному комитету, не к Генпрокуратуре, не к Тверскому суду, где он был осужден, а именно к АП. В Кремле согласны с таким фактическим общественным пониманием, что ни следствие, ни суд в России ничего не решают, а для изменения ситуации нужно только личное вмешательство главы государства?

Песков: По сути юридически, безусловно, в данном случае администрация президента не является адресатом для подобных воззваний. Потому что, еще раз повторяю, ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд. Есть законное право не соглашаться с решением суда, обжаловать это в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько мы понимаем, было реализовано. Сейчас нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции.

«Медуза»: Вопрос был немного в другом. У вас есть понимание, почему люди приходят именно к вам?

Песков: Это нужно спросить у людей, которые приходят.

«Медуза»: В Кремле нет версий по этому поводу?

Песков: Нет.

«Эхо Москвы»: Правильно ли я понимаю, что в Кремле не видят никакого снижения доверия к судебной системе и к органам следствия? Потому что таких массовых акций — что выходов на улицу, что обращений через социальные сети — не было раньше.

Песков: Нет, я не стал бы делать какие-то обобщающие выводы в отношении судебной системы России в целом. Не считаю это возможным.

«Эхо Москвы»: Не судебной системы, а именно доверия к ней?

Песков: И доверия [тоже].

«Эхо Москвы»: Не фиксируют в Кремле никакого снижения доверия?

Песков: Нет, не фиксируют.

А что Кремль говорил раньше Кремль отказался реагировать на приговор Павлу Устинову, за которого вступились десятки актеров. Расшифровка

Михаил Зеленский