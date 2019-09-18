«Наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год». Российские учителя потребовали прекращения «московского дела»

Школьные учителя опубликовали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов . По мнению учительского сообщества, приговоры, вынесенные судами в рамках дела, «неправосудны» и «попирают Конституцию».

«Мы надеемся, что общество и его власть в состоянии усвоить уроки истории, обществознания и литературы. Мы требуем освободить несправедливо осужденных, прекратить сфабрикованные дела и дать справедливую с точки зрения закона оценку действий тех, кто избивал людей на улицах, арестовывал без вины, давал ложные показания, писал под копирку лживые протоколы, выносил заведомо несправедливые приговоры. Иначе наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год, ничего не усвоив из школьной программы», — говорится в письме.

К утру 18 сентября свои подписи под документом поставили более 250 учителей со всей России.

Накануне открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела» опубликовали десятки священников Русской православной церкви.

Актерское сообщество также массово выступило в поддержку фигуранта «московского дела» Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии общего режима.