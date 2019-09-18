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Пикеты в поддержку Павла Устинова у администрации президента. Фотография
10:20, 18 сентября 2019
Источник: Meduza
Утром 18 сентября актеры начали проводить одиночные пикеты у здания администрации президента в центре Москвы в поддержку Павла Устинова, осужденного по «московскому делу». Первым в пикет с плакатом «Свободу Павлу Устинову!» встал Александр Паль, запустивший флешмоб в поддержку осужденного в соцсетях. Актриса Александра Бортич
вышла
с плакатом «Я/Мы вся страна», призывая освободить всех политзаключенных. Софья Володчинская из Московского Губернского театра принесла на пикет плакат со словами «Не видь, не слушай, не будь, не говори».
Антон Андриенко для «Медузы»
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