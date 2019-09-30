Мосгорсуд назначил Павлу Устинову один год условно

Мосгорсуд изменил приговор актеру , назначив ему один год условного срока. При этом суд посчитал доказанной вину Устинова в том, что он применил насилие против росгвардейца на акции 3 августа, передает корреспондент «Медузы».

Категорию преступления суд изменил с тяжкой на средней тяжести, сохранив квалификацию по части 2 статьи 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья).

После решения адвокат Анатолий Кучерена сказал, что защита будет обжаловать его в кассационном порядке.

Павел Устинов — о замене колонии на условный срок Meduza

Прокуратура ранее попросила заменить Устинову 3,5 года колонии на такой же условный срок. Защита настаивала на отмене приговора и оправдании Устинова.