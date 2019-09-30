Мосгорсуд назначил Павлу Устинову один год условно
Источник: Meduza
Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, назначив ему один год условного срока. При этом суд посчитал доказанной вину Устинова в том, что он применил насилие против росгвардейца на акции 3 августа, передает корреспондент «Медузы».
Категорию преступления суд изменил с тяжкой на средней тяжести, сохранив квалификацию по части 2 статьи 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья).
После решения адвокат Анатолий Кучерена сказал, что защита будет обжаловать его в кассационном порядке.
Прокуратура ранее попросила заменить Устинову 3,5 года колонии на такой же условный срок. Защита настаивала на отмене приговора и оправдании Устинова.