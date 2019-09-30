В Мосгорсуде обвинение попросило заменить Павлу Устинову реальный срок на условный

Прокурор Анастасия Зверева попросила заменить актеру реальный срок на условный по делу о нападении на росгвардейца на акции 3 августа. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из Мосгорсуда.

По мнению Зверевой, приобщенные к делу видеозаписи задержания Устинова с разных ракурсов не опровергают его вину, которая подтверждается показаниями потерпевшего росгвардейца Александра Лягина и других. Обвинение также приобщило к делу постановление о привлечении Устинова к административной ответственности за акцию 3 августа.

Зверева попросила назначить Устинову 3,5 года условно, так как суд первой инстанции не учел положительные характеристики подсудимого и не применил механизм «индивидуализации наказания». Потерпевший Лягин такое предложение прокурора поддержал.

Адвокат Устинова Дмитрий Чешков попросил отменить приговор Тверского суда и оправдать своего подзащитного. Об этом же попросил сам Павел Устинов и его второй адвокат Анатолий Кучерена.