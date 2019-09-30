Почему Павла Устинова задержали на акции 3 августа. Объясняет росгвардеец

30 сентября в Мосгорсуде продолжилось рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия против росгвардейца Александра Лягина на акции 3 августа. Как передает корреспондент «Медузы», суд, в отличие от первой инстанции, согласился приобщить и рассмотреть все видеозаписи задержания Устинова. После просмотра всех записей, на которых росгвардейцы задерживают стоящего и смотрящего в телефон Устинова, Лягин снова повторил, что, по его мнению, задержанный скандировал лозунги и мог участвовать в координации несогласованной акции. Судья позволил Лягину не отвечать на вопросы адвокатов о том, какие лозунги выкрикивал Устинов и как он мог что-то координировать. Лягин также пожаловался, что сейчас на него и на подсудимого Устинова оказывают моральное давление в интернете.