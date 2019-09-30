Мосгорсуд заявил о травле судьи, который приговорил Павла Устинова к реальному сроку

Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, который приговорил актера Павла Устинова к реальному сроку по делу о нападении на росгвардейца, столкнулся с травлей в СМИ и соцсетях. Об этом заявил Мосгорсуд.

«Рассмотрение уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в СМИ и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи», — говорится в заявлении на сайте Мосгорсуда.

Суд считает, что подобные публикации являются «преследованием судьи за выраженное им при отправлении правосудия мнение» и свидетельствуют о низком уровне правовой культуры в России.

В суде напомнили о независимости судей, которые «подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону».

Судья Алексей Криворучко 16 сентября приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. По версии следствия, Устинов оказал сопротивление при задержании на акции 3 августа и вывихнул плечо бойцу Росгвардии.

Устинов заявил, что не сопротивлялся при задержании и что его версию подтверждают видеозаписи, но Криворучко отказался рассмотреть эти видео. В поддержку Устинова выступили многие знаменитости — в том числе, актеры, музыканты и главные редакторы ряда СМИ.

На фоне резонанса, вызванного делом Устинова, Мосгорсуд сначала освободил актера из СИЗО, а 30 сентября заменил ему реальный срок на год лишения свободы условно.