Мосгорсуд отпустил из СИЗО актера Павла Устинова, осужденного по делу о вывихе плеча росгвардейца

Судья Московского городского суда Юлия Манеркина постановила отпустить актера Павла Устинова, осужденного по статье о нападении на росгвардейца после задержания на акции 3 августа, из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Таким образом суд удовлетворил заявление прокуратуры Москвы, направленное накануне по просьбе адвоката Анатолия Кучерены. Актера отпустили несмотря на то, что ранее Тверской суд назначил ему 3,5 года колонии.

Устинов находился в СИЗО с 5 августа. Под подпиской о невыезде он будет до 26 сентября, когда Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор.

Актера Павла Устинова признали виновным в том, что, по версии следствия, он при задержании спровоцировал вывих плеча у бойца Росгвардии. Сам Устинов заявил, что не сопротивлялся при задержании и это подтверждается видеозаписями. Суд согласился рассмотреть лишь записи, предоставленные стороной обвинения.

После приговора в защиту Устинова выступили актеры и представители других профессиональных сообществ. В Кремле предложили дождаться апелляции на приговор.