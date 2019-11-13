По обвинению в угрозах судье по «московскому делу» задержаны три человека. В телесюжетах их сравнивают с убийцами

Алексей Вересов и Сергей Половец Первый канал

Следственный комитет за два дня отчитался о задержании сразу трех фигурантов уголовного дела об угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко — он вынес приговор по «московскому делу» актеру Павлу Устинову. Одновременно с первыми задержаниями об этом уголовном деле начали рассказывать в новостях центральных каналов — там не упоминали, но рассказывали, как раньше убивали судей.

Кто такой судья Алексей Криворучко

Алексей Криворучко стал федеральным судьей Тверского суда (рассматривает дела о преступлениях и правонарушениях в самом центре Москвы) в 2008 году. Как отмечает «Коммерсант», уже через год он принял участие в резонансном деле , продлив арест юриста — тогда Криворучко отказался приобщить замечания обвиняемого о пыточных условиях содержания в СИЗО. После смерти Магнитского в СИЗО Криворучко был включен в самый первый санкционный список США наравне с другими судьями и следователями по делу в рамках «закона Магнитского». В 2018 году Криворучко также вынес решение о заочном аресте основателя Hermitage Capital и главного идеолога «закона Магнитского» Уильяма Браудера.

Помимо этого Криворучко принимал решения об административных правонарушениях на акциях в центре Москвы и рассматривал, например, дело журналиста РБК Александра Соколова, приговорив его к 3,5 года колонии по делу запрещенной в России экстремистской организации «Армия воли народа». Адвокат Сергей Бадамшин вспомнил одно решение Криворучко, которое назвал «неслыханным по нашим временам вегетарианским приговором»: в октябре 2018 года судья приговорил сотрудника штаба Алексея Навального Константина Салтыкова к десяти месяцам колонии по обвинению в применении насилия к полицейским (обвинение просило год) — и отпустил в зале суда, зачтя срок, проведенный в СИЗО.

16 сентября 2019 года Криворучко вынес приговор Павлу Устинову, признав его виновным в применении насилия к росгвардейцу, который пожаловался на вывих плеча. Криворучко приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Этот приговор затем был изменен Мосгорсудом, срок заменили на год условно. Одновременно 30 сентября Мосгорсуд опубликовал пресс-релиз, в котором утверждалось, что уголовное дело «породило множество публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи ». Такие публикации в суде сочли недопустимым вмешательством в систему правосудия.

За угрозы судье Криворучко задержаны три человека

11 ноября (через два месяца после приговора Устинову) Следственный комитет объявил об уголовном деле против Алексея Вересова и Сергея Половца. По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Григория Червонного, Вересова обвиняют из-за комментария под постом «ВКонтакте», посвященным приговору Устинову, с фотографией судьи Криворучко. Текст комментария: «Сожгите его». Вересова доставили в Москву из Удмуртии и обвинили в призывах к экстремизму — СК утверждает, что он признал вину.

Алексея Вересова доставляют в здание СК Следственный комитет Российской Федерации

Промоутера «М-Видео» Сергея Половца, как пишет Червонный, задержали из-за ретвита чужого твита с текстом «судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть», который также был посвящен приговору Устинову. После задержания Половец по совету адвоката по назначению признал вину и, по утверждению Следственного комитета, рассказал, что автор твита — его знакомый Евгений Ерзунов. Ерзунова задержали 13 ноября «перед вылетом за границу из аэропорта Внуково». Их обоих следствие намерено обвинить в угрозе убийства судьи.

13 ноября заседание суда, на котором следствие попросило об аресте Вересова, закрыли от прессы, несмотря на возражения защиты. Его отправили в СИЗО до 11 января.

Телевидение объявило задержанных «гражданскими активистами» и сравнило с убийцами

«Сегодня задержали двух гражданских активистов, суть и смысл их „гражданской активности“ — они требовали расправы над судьями. После 90-х, когда бандиты угрожали и даже убивали судей, это новый вид „гражданской активности“», — так начинает 12 ноября сюжет вечерней программы «Время» ведущий Кирилл Клейменов. После его слов показали не новых обвиняемых, а Андрея Бородина, который рассказал, как в 2012 году хотел убить топором судью Таганского суда Елену Иванову, продлявшую арест участницам Pussy Riot. В репортаже подчеркивается, что сейчас в России под охраной находятся 82 судьи. Поводом для выделения охраны назвали убийство в 2010 году судьи Эдуарда Чувашова, за которое осудили участников «Боевой организации русских националистов».

Об Алексее Вересове в сюжете Первого канала начинают говорить только к концу третьей минуты сюжета. Закадровый голос сообщает, что он угрожал убить «судью, который вел одно из дел о летних в Москве». Половца упоминают лишь по имени, не приводя никаких деталей его дела и утверждая, что он уже арестован (заседание назначено на 13 ноября). Описание дела Вересова и Половца заняло 23 секунды в пятиминутном сюжете. Автор сюжета Павел Пчелкин подытоживает, что нападения на судей бесполезны: «Уйдет один — придет другой. А закон никуда не денется».

Новости на Первом канале

В вечерних «Вестях» также рассказали о задержании Вересова и Половца, не уточняя, какой судья получал угрозы. Авторы сюжета сообщили о трех случаях нападения на судей, также включая убийство судьи Чувашова в 2010 году. Описание нового уголовного дела заняло около минуты в трехминутном сюжете.

НТВ начало рассказ о деле Вересова и Половца с предложения ужесточить наказание об угрозах в адрес судей. «Вот лишь один факт: только в этом году на входе в здания судов Москвы были изъяты более 600 единиц травматического оружия и полторы тысячи единиц холодного оружия», — рассказывает закадровый голос, переходя затем к делу об убийстве судьи Чувашова и делу Бородина. Деталям нового уголовного дела в пятиминутном сюжете НТВ посвящено 17 секунд.

Михаил Зеленский