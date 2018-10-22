Сотрудник штаба Навального получил 10 месяцев колонии за нападение на полицейских. Его освободили в зале суда

Сотрудник штаба Алексея Навального Константин Салтыков приговорен Тверским районным судом Москвы к десяти месяцам колонии. Суд признал его виновным в применении насилия к полицейским.

Так как Салтыков к моменту вынесения приговора находился в СИЗО почти , его отпустили из-под стражи в зале суда.

По версии следствия, Салтыков 28 января на протестной акции в Москве во время задержания ударил одного полицейского в область бедра, а другого — в лицо и по спине, причинив им боль и «моральный вред».

Салтыков был задержан одновременно с Навальным. Момент их задержания попал на видео.