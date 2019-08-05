Любовь Соболь поддержала согласованный митинг на Сахарова 10 августа. И потребовала гарантировать протестующим право гулять по городу

Акция протеста в Москве 10 августа пройдет в формате митинга на проспекте Сахарова, но власть также должна обеспечить людям право «гулять по городу». Об этом заявила незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

«10 августа мы проведем большой мирный митинг на проспекте Сахарова», — написала Соболь в фейсбуке. Она уточнила, что публикует заявление от лица независимых кандидатов в Мосгордуму, муниципальных депутатов Москвы и других демократических сил.

«При этом мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции. И власть обязана обеспечить их право гулять по городу, в том числе 10 августа», — добавила Соболь.

Ранее мэрия Москвы заявила о согласовании митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Таким образом была удовлетворена заявка незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Елены Русаковой. Она сначала отрицала, что ее заявку удовлетворили, но позже подтвердила это. Также мэрия разрешила еще один митинг на Сахарова 11 августа.

В Москве с середины июля проходят акции за свободные выборы в Мосгордуму. Последняя из них состоялась 3 августа в формате прогулки по Бульварному кольцу. Она не была согласована с властями, на ней задержали больше тысячи человек.

Мэрия Москвы согласовала акцию 3 августа на проспекте Сахарова, но Либертарианская партия, которая была заявителем митинга, отказались проводить его там. После неудачных переговоров в мэрии один из лидеров либертарианцев Михаил Светов был задержан и отправлен под арест на 30 суток.