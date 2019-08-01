Мэрия Москвы сообщила о согласовании стотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Организатор Елена Русакова это отрицает

Мэрия Москвы сообщила о согласовании 100-тысячного митинга за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 10 августа в два часа дня.

По словам замглавы департамента региональной безопасности Василия Олейника, договоренность была достигнута «с группой граждан и организатором Еленой Русаковой», муниципальным депутатом и незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму. «Согласованное количество участников — до 100 тысяч человек», — заявил Олейник «Интерфаксу».

Елена Русакова заявила , что не получала «никаких документов» о согласовании митинга 10 августа, и назвала информацию о согласовании неверной . По ее словам, «обсуждать 10 августа без гарантий безопасности [акции] 3 августа нельзя».

Протесты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которые называют решения о своем недопуске незаконными, продолжаются в Москве с середины июля. Большинство акций были несогласованными, последняя акция 27 июля закончилась задержанием 1300 человек, после нее СК возбудил дело о массовых беспорядках.

Следующая акция протеста назначена на 3 августа. Участники планируют выйти на Бульварное кольцо. Ранее Либертарианская партия по согласованию с кандидатами пыталась договориться с мэрией о митинге в центре, но власти Москвы были согласны лишь на проспект Сахарова, который стал традиционным местом согласованных протестов. После неудачных переговоров один из лидеров либертарианцев Михаил Светов был задержан и отправлен под административный арест.