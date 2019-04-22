Совет Федерации одобрил закон об изоляции Рунета

Совет Федерации — верхняя палата российского парламента — одобрил об изоляции российского сегмента интернета.

За закон проголосовал 151 член Совфеда, против — четыре; еще один сенатор воздержался. Теперь документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.

Госдума приняла закон об изоляции Рунета 16 апреля. Он должен вступить в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.

«Медуза» выяснила, что голосование во втором чтении за законопроект об изоляции Рунета прошло с нарушением процедуры. Фамилия спикера Госдумы Вячеслава Володина значилась в списке голосовавших, хотя его в тот день не было в Москве. В Госдуме заявили, что принадлежащую Володину карточку для голосования забыли изъять из электронной системы подсчета голосов.