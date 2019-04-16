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Глава Роскомнадзора сравнил закон об изоляции Рунета с ядерным оружием. Цитата
Meduza
10:50, 16 апреля 2019
Глава Роскомнадзора Александр Жаров
заявил
, что закон об изоляции Рунета после вступления в силу будет находиться в спящем режиме — и таким образом стимулировать компании, не находящиеся в российской юрисдикции, к исполнению законодательства РФ. Государственная дума приняла закон 16 апреля. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит документ 22 апреля.
Фото в анонсе: Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA
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