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Глава Роскомнадзора сравнил закон об изоляции Рунета с ядерным оружием. Цитата

Meduza
Глава Роскомнадзора Александр Жаров <a href="https://rns.online/internet/ZHarov-sravnil-zakonoproekt-ob-ustoichivom-runete-s-yadernim-oruzhiem-2019-04-16/" target="_blank">заявил</a>, что закон об изоляции Рунета после вступления в силу будет находиться в спящем режиме — и таким образом стимулировать компании, не находящиеся в российской юрисдикции, к исполнению законодательства РФ. Государственная дума приняла закон 16 апреля. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит документ 22 апреля.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что закон об изоляции Рунета после вступления в силу будет находиться в спящем режиме — и таким образом стимулировать компании, не находящиеся в российской юрисдикции, к исполнению законодательства РФ. Государственная дума приняла закон 16 апреля. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит документ 22 апреля.

Фото в анонсе: Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA