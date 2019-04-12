Советник Володина возложила на сотрудников аппарата Думы ответственность за его дистанционное голосование за изоляцию Рунета
Советник спикера Думы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова объяснила «человеческим фактором» его заочное голосование за законопроект об изоляции российского сегмента интернета.
По словам Кашеваровой, фамилия Володина оказалась в списке проголосовавших, так как в его отсутствие на заседании сотрудники аппарата Думы забыли изъять его карточку. Совершивших ошибку сотрудников, уточнила она, наказывать не будут.
Фамилия спикера Госдумы значилась в списке голосовавших 11 апреля за законопроект об изоляции Рунета во втором чтении, хотя в это время Вячеслав Володин находился с визитом в Саратовской области.
Согласно регламенту Думы, голосовать депутат может только лично. В 2016 году по инициативе Володина парламентариям запретили голосовать друг за друга по доверенности.