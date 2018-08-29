Получивший госзащиту заключенный Евгений Макаров рассказал о новых издевательствах в колонии

Заключенный Евгений Макаров, получивший госзащиту из-за избиения сотрудниками ярославской ИК-1, рассказал о продолжающихся издевательствах в другой колонии. Об этом сообщили в фонде «Общественный вердикт», юристы которого представляют Макарова.

Макаров сделал заявление во время заседания суда, где избиралась мера пресечения двум фигурантам дела, возбужденного после публикации второго видео с пытками в ярославской ИК-1.

Позже в беседе с адвокатом Макаров рассказал, что сотрудники ИК-8 положили на стол его сырое нижнее белье, которое он сушил на решетке, и сверху положили Библию. По мнению заключенного, сотрудники колонии пытались спровоцировать его на агрессию.

Во ФСИН заявление Макарова пока не прокомментировали.