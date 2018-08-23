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«Новая газета» опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии

Новая газета
18:56, 23 августа 2018
Обновление. ФСИН заявила, что видеозапись была обнаружена в ходе внутренней проверки; 14 августа ее направили в следственные органы. 

Юристы фонда «Общественный вердикт» передали «Новой газете» еще одно видеодоказательство пыток в ярославской колонии № 1. 

Точная дата съемки видео неизвестна, но «Новая газета» предполагает, что оно было снято в декабре 2016 года. На записи сотрудники колонии строятся в два ряда, после чего сквозь строй прогоняют четверых заключенных: их бьют руками и дубинками.

Как отмечает «Новая газета», на видео фигурируют сотрудники, которые участвовали в пытках заключенного Евгения Макарова. 

Внимание! Видеозапись содержит сцены насилия. Призываем чувствительных людей не смотреть ее.
(18+) «Учения». Заключенных избивают в коридоре ярославской ИК № 1
novayagazeta
В середине июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ИК-1 пытают заключенного Евгения Макарова. После этого в отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело — 11 человек были арестованы, еще одного отправили под домашний арест.
Публикация вызвала масштабные проверки законности действий сотрудников ФСИН по всей стране. После этого стало известно о возбуждении еще нескольких уголовных дел.

Пытки в российских колониях

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