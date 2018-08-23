«Новая газета» опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии

Обновление. ФСИН заявила, что видеозапись была обнаружена в ходе внутренней проверки; 14 августа ее направили в следственные органы.

Юристы фонда «Общественный вердикт» передали «Новой газете» еще одно видеодоказательство пыток в ярославской колонии № 1.

Точная дата съемки видео неизвестна, но «Новая газета» предполагает, что оно было снято в декабре 2016 года. На записи сотрудники колонии строятся в два ряда, после чего сквозь строй прогоняют четверых заключенных: их бьют руками и дубинками.

Как отмечает «Новая газета», на видео фигурируют сотрудники, которые участвовали в пытках заключенного Евгения Макарова.

Внимание! Видеозапись содержит сцены насилия. Призываем чувствительных людей не смотреть ее.