Задержаны еще двое сотрудников ФСИН, подозреваемые в избиении заключенных в ярославской колонии
Следственный комитет России задержал сотрудников ФСИН Сардора Зиябова и Дмитрия Никитинко, которых подозревают в избиении заключенных в исправительной колонии № 1 в Ярославской области.
Оба задержанных работали в колонии № 8. 29 ноября 2016 года их привлекли к «плановым режимным мероприятиям» в ИК-1. По версии следствия, в этот день сотрудники двух колоний, в том числе Зиябов и Никитинко, избивали заключенных руками, ногами и резиновыми палками, когда осужденные бежали по коридору.
Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых. Также СК устанавливает других сотрудников ФСИН, участвовавших в избиении.
В середине июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ИК-1 пытают заключенного Евгения Макарова. После этого в отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело — 11 человек были арестованы, еще одного отправили под домашний арест.
Публикация вызвала масштабные проверки законности действий сотрудников ФСИН по всей стране. После этого стало известно о возбуждении еще нескольких уголовных дел.