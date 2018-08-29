Задержаны еще двое сотрудников ФСИН, подозреваемые в избиении заключенных в ярославской колонии

Следственный комитет России задержал сотрудников ФСИН Сардора Зиябова и Дмитрия Никитинко, которых подозревают в избиении заключенных в исправительной колонии № 1 в Ярославской области.

Оба задержанных работали в колонии № 8. 29 ноября 2016 года их привлекли к «плановым режимным мероприятиям» в ИК-1. По версии следствия, в этот день сотрудники двух колоний, в том числе Зиябов и Никитинко, избивали заключенных руками, ногами и резиновыми палками, когда осужденные бежали по коридору.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых. Также СК устанавливает других сотрудников ФСИН, участвовавших в избиении.