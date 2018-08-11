Избитому сотрудниками колонии заключенному Евгению Макарову предоставили госзащиту

Заключенный Евгений Макаров, избитый в 2017 году сотрудниками ярославской ИК-1, получил госзащиту. Об этом его адвокаты рассказали «Дождю». Обязанность обеспечить защиту Макарова возложена на начальника ИК-8, в которой заключенный сейчас отбывает наказание.

Адвокаты Евгения Макарова просили для него госзащиты, указывая, что «не доверяют тюремному начальству». В 2017 году Макаров рассказывал, что подвергался пыткам и издевательствам и в этой колонии.

Согласно закону «О государственной защите», обеспечение безопасности человека, находящегося в местах лишении свободы, может заключаться в его раздельном содержании с теми, от кого исходит угроза, а также в изменении меры пресечения или наказания.