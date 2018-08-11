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Избитому сотрудниками колонии заключенному Евгению Макарову предоставили госзащиту

Дождь
10:10, 11 августа 2018
Надежный источник

Заключенный Евгений Макаров, избитый в 2017 году сотрудниками ярославской ИК-1, получил госзащиту. Об этом его адвокаты рассказали «Дождю». Обязанность обеспечить защиту Макарова возложена на начальника ИК-8, в которой заключенный сейчас отбывает наказание.

Адвокаты Евгения Макарова просили для него госзащиты, указывая, что «не доверяют тюремному начальству». В 2017 году Макаров рассказывал, что подвергался пыткам и издевательствам и в этой колонии.

Согласно закону «О государственной защите», обеспечение безопасности человека, находящегося в местах лишении свободы, может заключаться в его раздельном содержании с теми, от кого исходит угроза, а также в изменении меры пресечения или наказания.

По делу о пытках Евгения Макарова в ярославской ИК-1 проходят 12 сотрудников колонии. Как сообщила «Новая газета», в ходе следствия они рассказали, что получили указание от начальника колонии, а видео издевательств затем показывали руководству областного управления ФСИН.

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